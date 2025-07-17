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17 июля 2025 в 10:56

Медведев нашел сходство между Украиной и Третьим рейхом

Медведев: между Украиной и Третьим рейхом есть очевидное сходство

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Между Украиной и Третьим рейхом образца 1945 года есть очевидное сходство, хотя во многом они сильно отличаются, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он ответил на вопрос, могут ли критерии демилитаризации, денацификации и демократизации, примененные к нацистской Германии в Потсдаме, использоваться сегодня по отношению к Украине.

Три «Д» — демилитаризация, денацификация и демократизация — разрабатывались применительно к нацистской Германии как к стране-агрессору, разрушившей международный порядок. Рейх образца 1945 года и современная Украина, разумеется, сильно различаются — по масштабу, роли в мире и даже (формально) по государственной идеологии. Однако есть и очевидное сходство, — отметил Медведев.

Заместитель главы Совбеза объяснил, что Украину и фашистскую Германию роднит кризис идентичности и нацистская символика, несменяемость власти и другие признаки диктатуры, а также деградация экономики. Все эти сходства, по его мнению, делают актуальными принцип применения критериев трех «Д». Он поделился, что добавил бы к этим критериям еще «депаразитизацию или дезинсекцию».

Медведев также отмечал, что «дебандеризация» Украины будет долгой, это работа с сознанием жителей страны. Народы России, Украины и многих постсоветских государств «связывает общая историческая судьба», считает политик. По его словам, это наследие дает огромный потенциал для мирного соседства, сотрудничества и совместного развития.

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