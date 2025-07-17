«Падчерица Европы»: Медведев раскрыл планы Запада на РФ со времен Петра I Медведев: Запад со времен Петра I пытается сделать из России падчерицу Европы

Западные страны со времен правления императора Петра I хотят превратить Россию в «падчерицу Европы», заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, государства стремятся перевоспитать Москву, навязывая «второстепенную, подчиненную роль», но безуспешно.

Со времен Петра I, когда Россия заявила о себе как о реальной силе в Европе, мы видим в действиях стран Запада устойчивую, системную тенденцию: враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну. В составе самых разных коалиций они стремились превратить Россию в падчерицу Европы, которую для перевоспитания благосклонно пустили на порог общеевропейского дома, — сказал он.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что между современной Украиной и гитлеровской Германией есть очевидное сходство. Тем не менее, считает он, есть и масса различий в масштабах, глобальной роли и идеологических нюансах. Общими же моментами являются кризис идентичности, несменяемость власти и нацистская символика.

Кроме того, Медведев указал на тревожную тенденцию перехода политических функций на Украине в руки вооруженных формирований. По его словам, некоторые из них не контролируются властями государства.