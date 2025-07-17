Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 11:24

«Падчерица Европы»: Медведев раскрыл планы Запада на РФ со времен Петра I

Медведев: Запад со времен Петра I пытается сделать из России падчерицу Европы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные страны со времен правления императора Петра I хотят превратить Россию в «падчерицу Европы», заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, государства стремятся перевоспитать Москву, навязывая «второстепенную, подчиненную роль», но безуспешно.

Со времен Петра I, когда Россия заявила о себе как о реальной силе в Европе, мы видим в действиях стран Запада устойчивую, системную тенденцию: враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну. В составе самых разных коалиций они стремились превратить Россию в падчерицу Европы, которую для перевоспитания благосклонно пустили на порог общеевропейского дома, — сказал он.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что между современной Украиной и гитлеровской Германией есть очевидное сходство. Тем не менее, считает он, есть и масса различий в масштабах, глобальной роли и идеологических нюансах. Общими же моментами являются кризис идентичности, несменяемость власти и нацистская символика.

Кроме того, Медведев указал на тревожную тенденцию перехода политических функций на Украине в руки вооруженных формирований. По его словам, некоторые из них не контролируются властями государства.

Дмитрий Медведев
Запад
Петр I
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры страшного пожара, в котором погибли более 60 человек
В США раскрыли неизвестные детали крушения самолета в Индии
Названо количество тел солдат ВСУ, которое Путин обещал передать Киеву
Стало известно, чем обернется для Украины срыв сделки об ископаемых с США
Над Ленобластью сбили два беспилотника
«Общение с ним — сказка»: худрук столичного театра сатиры о Митте
Трамп изменил позицию по капитуляции России
В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию
В Москве началась церемония прощания с великим режиссером
В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле
В Москве дебютирует международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»
В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах
Генерала Попова обвинили в создании «банды» в Минобороны ради дачи в СНТ
Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака
«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии
Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска
Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте
Депутаты озаботились непонятным почерком врачей
На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot
В ГД раскрыли масштаб уничтожения техники ВСУ дронами
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.