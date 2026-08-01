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01 августа 2026 в 17:44

Умер пострадавший при атаке дрона ВСУ в Запорожской области мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Житель Запорожской области умер в больнице от полученных ранений в результате атаки ВСУ в Каменско-Днепровском муниципальном округе, сообщили в МАКСе в администрации. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким нашего земляка, скончавшегося в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате атаки вражеского беспилотника, — говорится в сообщении администрации.

Ранее глава муниципалитета Энергодара Максим Пухов сообщил, что пожилая женщина 1952 года рождения погибла при атаке украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе. Кроме того, чиновник отметил, что удар по 30-й пожарно-спасательной части обошелся без жертв, однако сам инцидент он охарактеризовал как неприкрытый акт террора.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что автобус с работниками железорудного комбината подвергся атаке Вооруженных сил Украины на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное в районе села Малая Березка в Запорожской области. В результате происшествия погиб один человек, еще 12 получили ранения.

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