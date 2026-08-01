В Крыму указали на «бандитское» отношение США к Украине

В Крыму указали на «бандитское» отношение США к Украине Сенатор Константинов: США намерены выжать все соки из Украины

Вашингтон демонстрирует бандитское отношение к Киеву, такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. По его словам, высшие политические деятели США намереваются «выжать все соки» из Украины.

Это даже сложно назвать потребительским отношением к Украине. Оно людоедское, бандитское: выжать все соки и плевать на все остальное, — заявил Константинов.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разуков заявил, что экономику Украины ждет крах из-за попыток введения новых налогов для населения. Он прокомментировал проект закона «О введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств».

До этого сразу три депутата Верховной рады направили президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное письмо с просьбой восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны. По словам парламентария Марьяны Безуглой, документ подписали пока только три парламентария из 390.