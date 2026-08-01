«Просто сдохнет»: в Раде забили тревогу из-за состояния экономики Украины

Экономику Украины ждет крах из-за попыток введения новых налогов для населения, такое мнение депутат Верховной рады Дмитрий Разумков высказал в эфире YouTube-канала Politeka Online. Заявление прозвучало на фоне внесения в палату проекта закона «О введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств», который подразумевает легализацию доходов от разовых и сезонных подработок, предоставления бытовых услуг и других видов деятельности.

Следующий законопроект, который стоило бы этой же группе авторов зарегистрировать, — может быть, наверное, налог на воздух, налог на солнечные лучи, налог на лунный свет, ну и еще на дожди. Они сейчас доиграются [до того], что скоро украинская экономика просто сдохнет, — убежден Разумков.

Ранее сразу три депутата Верховной рады направили президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное письмо с просьбой восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны. По словам парламентария Марьяны Безуглой, документ подписали пока только три депутата из 390 членов парламента — она сама, Ярослав Железняк и депутат-мажоритарник Игорь Васильев.