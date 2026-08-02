Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», сообщает пресс-служба команды в социальных сетях. Отставка произошла на фоне неудачной серии: в воскресенье, 2 августа, футболисты проиграли «Шэньян Урбан» (1:3) и потерпели третье поражение подряд.

Команда после 20 матчей с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Известно, что клуб был лишен 10 очков в чемпионате по итогам антикоррупционного расследования.

Ранее журналист Ромен Молина не исключил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может в ближайшее время покинуть свой пост. По его словам, Инфантино потерял поддержку среди чиновников и постепенно теряет контроль над организацией.

До этого стало известно, что чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как тренер Зинедин Зидан был назначен главным наставником сборной Франции по футболу. Соглашение рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.

Таже сообщалось, что Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии. Контракт 59-летнего специалиста заключен до июля 2030 года.