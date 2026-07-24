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24 июля 2026 в 12:12

Легендарный тренер «Ливерпуля» возглавил сборную Германии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Клопп возглавил сборную Германии

Юрген Клопп Юрген Клопп Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
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Юрген Клопп назначен на пост главного тренера сборной Германии, сообщается на сайте немецкого футбольного союза. Контракт 59-летнего специалиста заключен до июля 2030 года.

Последним местом работы Клоппа в качестве главного тренера был английский «Ливерпуль» (2015-2024), с которым он стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов. Кроме того, под его руководством «мерсисайдцы» выиграли Кубок английской лиги, а также национальный Кубок и Суперкубок. В 2019-м и 2020-м годах немец признавался лучшим тренером в мире по версии ФИФА.

После ухода из «Ливерпуля» Клопп занимал должность главы глобального футбольного развития компании Red Bull. На посту главного тренера сборной Германии он сменил Юлиана Нагельсмана, с которым национальная команда завершила выступления на чемпионате мира на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти.

Клопп впервые в тренерской карьере возглавил национальную сборную. Ранее немецкий специалист также тренировал «Майнц» (2001-2008) и дортмундскую «Боруссию» (2008-2015).

Ранее сообщалось, что США могут забрать 30% призовых сборной Испании за ЧМ-2026. Американские налоговые органы обязали испанскую федерацию выплатить более 1,1 млрд рублей в виде налога за доходы, полученные на территории страны.

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