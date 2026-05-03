Известный тренер попал в больницу за час до матча чемпионата Англии Daily Mail: Фергюсона госпитализировали за час до матча чемпионата Англии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон почувствовал недомогание на стадионе «Олд Траффорд» перед матчем 35-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля» и был госпитализирован, сообщает Daily Mail. 84-летнего специалиста доставили в больницу за час до начала игры. Медики поместили его под наблюдение в качестве меры предосторожности. Ожидается, что в ближайшее время его выпишут домой.

Фергюсон является самым титулованным наставником в истории «Манчестер Юнайтед». Он руководил клубом с 1986 по 2013 год, за это время 13 раз приводил команду к чемпионству в Англии. Всего за 26 лет работы шотландец завоевал 38 трофеев.

После завершения тренерской карьеры Фергюсон остался в структуре клуба в качестве посла и члена совета директоров. В октябре 2024-го новый владелец команды Джим Рэтклифф и компания INEOS в рамках программы сокращения расходов приняли решение прекратить выплаты по его посольскому контракту. Тем не менее Фергюсон сохранил за собой пост неисполнительного директора.

В мае 2018 года он перенес экстренную операцию из-за субарахноидального кровоизлияния в мозг. Тогда он был госпитализирован в критическом состоянии, но хирургическое вмешательство прошло успешно, и легендарный тренер полностью восстановился.

Ранее вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили травмировался в матче 33-го тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном», он был вынужден покинуть поле на носилках. Спортсмен получил увечье вскоре после того, как форвард «ирисок» Бету сравнял счет на 54-й минуте встречи.