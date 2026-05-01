Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Актер Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и новых проектах?

Чем известен Паламарчук

Дмитрий Паламарчук родился 22 марта 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Артист снимался в лентах «Тронутые», «Клеймо», «Ленинград 46», «Милицейская сага», «Алиса против правил», «Мама может», «Союз спасения. Время гнева», «Пилигрим», «Ронин», «Самозванка» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Паламарчука

Дмитрий Паламарчук с 2011 года женат на коллеге Инне Анциферовой, с которой познакомился на съемках сериала «Клеймо».

Пара воспитывает дочь Полину.

«Мне было 26 лет, и к встрече с Инной я пришел после трех лет очень приличного загула. Это неплохо, но, единственное, отношения уже возникли, появились правила, а ты еще идешь на кураже привычного свободного движения. Так нельзя, Инна мне это быстро дала понять. Она мудрая, волевая, с твердым характером. Если бы у нее натура была мягкая, податливая, вряд ли у нас что-то сложилось бы. Мне тогда не надо было спуску давать, и она все сделала правильно. 80%, что у нас в итоге выстроилась семья, — это ее заслуга», — рассказывал актер WomanHit.

Чем увлекается Паламарчук

Дмитрий Паламарчук рассказывал, что является «игроманом со стажем».

«Я игроман со стажем. Видеоигры — все так же моя страсть, ничего не меняется. Чтобы вы понимали, у меня в нашем загородном доме есть своя игровая комната — мой заповедный уголок, похожий на кабинет, с огромным телевизором, к которому подключено несколько игровых устройств, а по бокам шкафы со всевозможными дисками, фигурками, приобретенными за все эти годы. И видеоигры я воспринимаю с другого ракурса — это не развлечение, а определенный вид искусства. Так вот, к вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — признавался артист.

При этом его супруга — противница видеоигр.

«За наши долгие годы совместной жизни мне так и не удалось затащить ее в этот мир. При этом она с удовольствием посмотрела и сериал „Ведьмак“, и „Одни из нас“», — добавил Паламарчук.

Чем сейчас занимается Паламарчук

Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность.

В 2026 году вышел сериал «Зов русалки» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Невский-8» и «Число зверя» с Паламарчуком.

Он признавался, что хочет попробовать себя в качестве режиссера.

«Мне все больше и больше становится интересна режиссура, и я постепенно начинаю двигаться в этом направлении. Я очень скептически отношусь к непрофессионализму, когда люди берутся за профессии, которым они не обучены. Сейчас у меня нет времени и сил получить второе высшее, но я занимаюсь самообразованием — изучаю литературу по режиссуре, осваиваю монтаж», — отмечал актер.

