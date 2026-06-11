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11 июня 2026 в 22:04

В деле Обрезко увидели тревожный сигнал для россиян

Марков заявил об игнорировании США правовых механизмов по делу Обрезко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США проигнорировали действующие механизмы двустороннего правового сотрудничества по уголовным делам, сообщил ТАСС генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков. Его комментарий касался ситуации вокруг россиянина Дениса Обрезко, экстрадированного в Соединенные Штаты.

Констатируем, что американская сторона вновь проигнорировала имеющиеся двусторонние правовые механизмы сотрудничества по уголовным делам, осуществив, по сути, захват российского гражданина за рубежом с последующей переправкой его в американскую юрисдикцию без излишних формальностей, — заявил Марков.

Произошедшее, по мнению российской стороны, требует учитывать возможные риски при планировании зарубежных поездок, отметил он. Марков также заявил, что наличие интереса со стороны американских властей может создавать дополнительные угрозы для граждан РФ за пределами страны.

Ранее сообщалось, что россиянин Денис Обрезко, задержанный на Пхукете по подозрению в хакерстве, предстал перед федеральным окружным судом американского штата Массачусетс. Заседание прошло 9 июня. По данным агентства, мужчина отказался от переводчика.

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