Экстрадированная из ОАЭ за мошенничество оказалась популярной блогершей Экстрадированной из ОАЭ за мошенничество оказалась блогерша Лусик Карапетян

Из ОАЭ за мошенничество экстрадировали блогершу Лусик Карапетян, сообщила Генпрокуратура РФ в мессенджере МАКС. По информации ведомства, она могла убеждать пользователей соцсетей перечислять ей деньги для инвестирования в некие проекты.

Лусик Карапетян через соцсети убеждала граждан перечислять ей деньги для инвестирования в так называемые выгодные проекты. <...> После обнаружения обвиняемой на территории ОАЭ Генпрокуратуре России удалось добиться ее экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности, — уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда провели спецоперацию в провинции Пхукет и задержали бизнесмена из России, который якобы являлся лидером крупной преступной группировки. Операция по аресту фигуранта проходила в частном доме в районе Чалонг на основании ордера провинциального суда и запроса Генеральной прокуратуры РФ.

До этого Таиланд экстрадировал в Россию бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова. Его обвиняют в организации преступного сообщества по делу так называемых черных риелторов.