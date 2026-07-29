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29 июля 2026 в 16:05

Экстрадированная из ОАЭ за мошенничество оказалась популярной блогершей

Экстрадированной из ОАЭ за мошенничество оказалась блогерша Лусик Карапетян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Из ОАЭ за мошенничество экстрадировали блогершу Лусик Карапетян, сообщила Генпрокуратура РФ в мессенджере МАКС. По информации ведомства, она могла убеждать пользователей соцсетей перечислять ей деньги для инвестирования в некие проекты.

Лусик Карапетян через соцсети убеждала граждан перечислять ей деньги для инвестирования в так называемые выгодные проекты. <...> После обнаружения обвиняемой на территории ОАЭ Генпрокуратуре России удалось добиться ее экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности, — уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда провели спецоперацию в провинции Пхукет и задержали бизнесмена из России, который якобы являлся лидером крупной преступной группировки. Операция по аресту фигуранта проходила в частном доме в районе Чалонг на основании ордера провинциального суда и запроса Генеральной прокуратуры РФ.

До этого Таиланд экстрадировал в Россию бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова. Его обвиняют в организации преступного сообщества по делу так называемых черных риелторов.

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