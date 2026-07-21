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21 июля 2026 в 04:36

Таиланд выдал России фигуранта дела черных риелторов

Таиланд экстрадировал в Россию фигуранта дела черных риелторов Садретдинова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Таиланд экстрадировал в Россию бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его обвиняют в организации преступного сообщества по делу так называемых черных риелторов.

Таиланд экстрадировал в Россию находящегося в международном розыске Садтретдинова в рамках уголовного дела «черных риелторов». Сейчас он находится в одном из столичных СИЗО, так как ранее был заочно арестован в Москве, — говорится в материале.

Ранее посол РФ в стране Элеонора Митрофанова заявила: в Болгарии сохраняется повышенный риск задержания граждан России по запросам Соединенных Штатов. Она напомнила, что весной Министерство иностранных дел России опубликовало список государств с таким риском, куда была включена и Болгария. В марте оттуда были экстрадированы две арестованные россиянки.

До этого болгарский политик Румяна Ченалова попала в базу украинского сайта «Миротворец». Владельцы сайта обвиняют ее вместе с депутатом Национального собрания Венгрии Любомиром Алексовым и членом сената Пакистана Аймалом Вали Ханом в поддержке России.

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