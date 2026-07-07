Россиянам напомнили о риске экстрадиции в США из Болгарии МИД РФ: в Болгарии сохраняется повышенный риск задержания россиян по запросу США

В Болгарии сохраняется повышенный риск задержания граждан России по запросам Соединенных Штатов, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что весной Министерство иностранных дел России опубликовало список государств с таким риском, куда была включена и Болгария. В марте оттуда были экстрадированы две арестованные россиянки.

Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для граждан нашей страны остаются актуальными, — подчеркнула дипломат.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет санкций против России со стороны ЕС. Парламент страны воспринял его предложение с аплодисментами. Премьер уверил, что сделает это, если санкции будут идти вразрез с интересами государства.

До этого болгарский политик Румяна Ченалова попала в базу украинского сайта «Миротворец». Владельцы сайта обвиняют ее вместе с депутатом Национального собрания Венгрии Любомиром Алексовым и членом сената Пакистана Аймалом Вали Ханом в поддержке России.