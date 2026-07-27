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27 июля 2026 в 17:29

На Пхукете задержали предполагаемого лидера крупной ОПГ из России

Thai Post: в Таиланде арестован бизнесмен из России по подозрению в связях с ОПГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Таиландская газета Thai Post сообщает, что в провинции Пхукет сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда провели спецоперацию и задержали бизнесмена из России, который якобы является лидером крупной преступной группировки. Как пишут авторы, операция по аресту фигуранта проходила в частном доме в районе Чалонг на основании ордера провинциального суда и запроса Генеральной прокуратуры РФ.

По сообщению издания, запрос Генпрокуратуры РФ был передан в Таиланд через МИД. По информации газеты, проверка по базам показала, что россиянин находился в стране с превышением разрешенного срока пребывания. Thai Post добавила, что подозреваемого обвиняют в причастности к руководству транснациональной ОПГ, совершавшей тяжкие преступления, в том числе крупные мошеннические схемы.

Также издание PRIMPRESS со ссылкой на источники утверждает, что задержан был предприниматель Виктор А. Авторы называют его одним из немногих оставшихся «авторитетных предпримателей» Приморья из 1990-х.

Ранее Таиланд экстрадировал в Россию бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова. Его обвиняют в организации преступного сообщества по делу так называемых черных риелторов.

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