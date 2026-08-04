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04 августа 2026 в 18:43

На Украине предложили новый способ борьбы с уклонистами

В Минобороны Украины предложили блокировать счета и ущемлять в правах уклонистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для борьбы с уклонистами от мобилизации в ВСУ необходимо блокировать их счета и ущемлять их в политических правах, высказал мнение глава общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко в интервью телеканалу «24-й канал». По его мнению, такие люди должны понимать последствия того, что они не выходят из дома.

Те, кто осознанно уклоняются от армии, должны быть поражены в политических правах, в комфорте своего проживания, у них должны быть заблокированы счета, они должны понимать, что их решение сидеть дома и не выходить тянет за собой последствия, — сказал Гудыменко.

Ранее стало известно, что во Львовской области пройдет суд над 60-летней женщиной с инвалидностью. По версии следствия, она заключила фиктивный брак с военнообязанным для его выезда за границу. Подсудимой грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, украинский беженец признался, что украинские таможенники в 2023 году брали взятки за побег из страны. На тот момент сумма достигала $7 тыс. (556 тыс. рублей).

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