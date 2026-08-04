Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, сообщает спортивный портал «Чемпионат». Отечественная команда набрала за свое яркое выступление 285,0346 балла, уверенно опередив всех соперниц.

В состав чемпионской восьмерки вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Эта награда стала первой победой для сборной России на текущем европейском первенстве. Второе место с результатом 282,3541 балла заняла сборная Испании, а бронзовые награды достались представительницам Италии.

Ранее стало известно, что россиянка Мария Жовнер завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по академической гребле. На турнире в итальянском Варезе спортсменка стала лучшей в соревнованиях одиночек легкого веса. В финальном заезде она преодолела дистанцию за 7 минут 30,47 секунды, уверенно опередив своих соперниц.