Сборная РФ по волейболу не поедет на ЧМ-2027 в Польшу: что случилось

Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. Как на эту новость отреагировали в РФ — в материале NEWS.ru.

Почему российские волейболисты отказались ехать на ЧМ-2027

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что мужская сборная не поедет на ЧМ-2027 из соображений безопасности.

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — сказал Шевченко.

При этом женская сборная может поехать на ЧМ. Этот вопрос прорабатывает Международная федерация волейбола (FIVB) с оргкомитетом турнира — представителями США и Канады.

Мужская и женская сборные смогут выступить в розыгрыше Лиги наций —2027 в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее. Шевченко поблагодарил FIVB за то, что она прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как в России отреагировали на отказ волейболистов от ЧМ-2027

Российский волейболист, тренер, комментатор Дмитрий Фомин

— Я думаю, если бы турнир был не в Польше, то можно было ехать. А в Польше? Ну смысл… Я думаю, Польша была бы против, и сейчас против. Вот и весь разговор. Нам бы не дали спокойно выступить.

Российский волейболист Алексей Спиридонов

— Мое мнение — надо было ехать. Если нас допустили, то какая разница, где играть — в Польше или на Луне? Мы и так были в бане почти пять лет, а тут нас допускают — зачем отказываться? Думаю, что это не тренер отказался, а более высокопоставленные члены федерации. Мы уже играли в Польше в 2014 году, и обстановка была не сильно лучше. Да, поспокойнее, конечно, но не скажу, что намного лучше. Нас освистывали, мы ходили с охраной, но как-то же играли. Ничего страшного, пережили это.

Волейбольный тренер, комментатор Павел Борщ

— Поляки просто не пустили бы нас в политическом смысле — не дали бы визу. Если ЧМ был бы не в Польше, то, конечно, надо ехать играть, все этого очень хотят. Об этом мечтают все ребята, тренеры, федерация, страна. Отказаться из соображений безопасности — правильное решение. Я был в Польше на чемпионате мира 2014 года в составе телевизионной делегации. Нам официально сказали, что не рекомендуют появляться на улице в майке с надписью «Россия» на спине.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова

— Может быть, Польша выставила требование от игроков подписывать отказ от страны, и только в таком случае они дадут визы. Польша по-другому и не пустит. Организаторы могут отказать во въезде. Здесь важный момент, является ли чемпионат мира по волейболу отборочным соревнованием на Олимпиаду-2030 (да, является. — NEWS.ru)? Если нет, то тогда федерация в первую очередь думала о безопасности спортсменов.

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, глава Федерации лыжного спорта РФ Дмитрий Свищев

— Уверен, российская команда готова ко многим вызовам. Если руководство федерации принимает решение из-за невозможности участия в чемпионате мира в Польше, значит, есть серьезные опасения. Поляки либо должны гарантировать безопасность, либо можно было задуматься о замене страны проведения турнира. Волейбольная дружина России славится традициями и стойкостью, но если безопасность не могут гарантировать, то есть ли смысл в таких странах проводить соревнования? Россия могла бы провести соревнования. Наша страна может провести состязания с любого рода спортсменами.

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев

— Думаю, дело не в гарантиях безопасности. Это просто формулировка, потому что поляки нас не пустят. Турниры в Прибалтике, Чехии и Польше пройдут без нашего участия во всех видах спорта. Например, чемпионат мира по биатлону будет в Эстонии, и гипотетически, если нас допустят — хотя нас, конечно, не допустят, — мы бы все равно не поехали. Есть страны, куда мы сейчас по определению поехать не можем ни в каком качестве. Некоторые страны нас совсем не пускают. Согласно их логике, с какого бугра они должны спортсменов пускать?

Когда российских волейболистов вернули на международную арену

8 июля FIVB впервые за четыре года допустила взрослые национальные команды России до турниров. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном. В FIVB подчеркнули, что приняли во внимание рекомендации МОК об отмене ограничений в отношении российских спортсменов. Сборные России восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели до момента отстранения.

Игроки сборной России по волейболу во время матча Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства», — сказано в заявлении FIVB.

Российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров под эгидой FIVB в марте 2022 года. С тех пор административный совет организации неоднократно продлевал срок действия этого решения.

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