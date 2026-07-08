Сборную России по волейболу впервые за четыре года допустили до турниров

Сборную России по волейболу впервые за четыре года допустили до турниров

Международная федерация волейбола (FIVB) впервые за четыре года допустила взрослые национальные команды России до турниров, сообщили в пресс-службе организации. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном.

В FIVB подчеркнули, что приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета об отмене ограничений в отношении российских спортсменов. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели до момента отстранения.

Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства, — сказано в заявлении.

Российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой FIVB в марте 2022 года. С тех пор административный совет организации неоднократно продлевал срок действия этого решения.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать на турниры российские сборные и клубы. Подчеркивается, что обе организации приняли во внимание постановление МОК.