Сборную России по волейболу впервые за четыре года допустили до турниров

Международная федерация волейбола (FIVB) впервые за четыре года допустила взрослые национальные команды России до турниров, сообщили в пресс-службе организации. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном.
В FIVB подчеркнули, что приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета об отмене ограничений в отношении российских спортсменов. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели до момента отстранения.
Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства, — сказано в заявлении.
Российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой FIVB в марте 2022 года. С тех пор административный совет организации неоднократно продлевал срок действия этого решения.
Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать на турниры российские сборные и клубы. Подчеркивается, что обе организации приняли во внимание постановление МОК.