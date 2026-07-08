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08 июля 2026 в 19:09

Сборную России по волейболу впервые за четыре года допустили до турниров

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Международная федерация волейбола (FIVB) впервые за четыре года допустила взрослые национальные команды России до турниров, сообщили в пресс-службе организации. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном.

В FIVB подчеркнули, что приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета об отмене ограничений в отношении российских спортсменов. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели до момента отстранения.

Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства, — сказано в заявлении.

Российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой FIVB в марте 2022 года. С тех пор административный совет организации неоднократно продлевал срок действия этого решения.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать на турниры российские сборные и клубы. Подчеркивается, что обе организации приняли во внимание постановление МОК.

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