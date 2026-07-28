Медведев рассказал, есть ли в России необходимость в мобилизации

Медведев рассказал, есть ли в России необходимость в мобилизации Медведев: необходимости проводить мобилизацию в России нет

Необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал распространяемые в социальных сетях слухи во время заседания ведомства по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости, — сказал Медведев.

Сами слухи он назвал враньем врага. По словам Медведева, подобные публикации являются пропагандой со стороны противника.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге допустил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. Глава государства упомянул часть территорий, которые принадлежали Польше, Венгрии, Румынии.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что анонсирование реформы системы мобилизации на Украине — это обман населения, изменения настолько же реалистичны, как и прилет инопланетян. Дипломат также высмеял слова экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, который пообещал приток иностранных наемников за деньги союзников и выпуск роботизированных комплексов.