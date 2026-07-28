Пассажирам предложили тысячи долларов за отказ от полета В Лас-Вегасе пассажирам предложили $2500 за отказ от полета из-за жары

Пассажирам одного из рейсов в Лас-Вегасе предложили по $2500 за добровольный отказ от полета из-за аномальной жары, передает KSNV. Отмечается, что авиакомпаниям пришлось снижать взлетный вес самолетов, чтобы обеспечить безопасный вылет в условиях высокой температуры воздуха.

Погодные условия напрямую влияют на характеристики воздушного судна, добавил авиаэксперт Рид Ядон. По его словам, горячий воздух значительно снижает эффективность работы двигателя.

Ранее стало известно, что Франция в начале июля израсходовала более 200 млн кубометров газа из подземных хранилищ на фоне аномальной жары и массового использования кондиционеров. Из-за высокой температуры воздуха стране приходится расходовать запасы, которые обычно формируются для зимнего периода.

До этого данные ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral показали, что аномальная жара, охватившая Европу в июне, привела к снижению стоимости урожая зерновых более чем на €2 млрд (179,5 млрд рублей). Наибольший ущерб понесли Франция и Венгрия.