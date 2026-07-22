Европа понесла огромные потери из-за аномальной жары

Аномальная жара, охватившая Европу в июне, привела к снижению стоимости урожая зерновых более чем на €2 млрд (179,5 млрд рублей), сообщает Financial Times со ссылкой на данные ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral. Наибольший ущерб понесли Франция и Венгрия.

В публикации говорится, что за четыре недели после наступления жары прогнозы производства зерна в Евросоюзе и Великобритании были снижены почти на 9 млн тонн. Эксперты оценили убытки примерно в €2,1 млрд (188 млрд рублей) по национальным ценам на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие зерновые — это около 5% прогнозируемой стоимости урожая. Прогноз урожая кукурузы для ЕС и Британии снижен с 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

На Францию пришлась почти половина ущерба — снижение прогноза на 4,1 млн тонн (€891 млн или 79,9 млрд рублей), в основном за счет кукурузы. В Венгрии потери оцениваются в 2,4 млн тонн (€444 млн или 39,8 млрд рублей), в Испании — 1,4 млн тонн (€276 млн или 24,7 млрд рублей), в Германии — аналогичный объем на €233 млн (20 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что во второй половине июня в Европе наблюдалась экстремальная жара, которая привела к гибели как минимум 14 тыс. человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Германии — около 6,8 тыс.