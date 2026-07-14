Аномальная жара в Европе стала причиной тысяч смертей Politico: жара в Европе могла привести к гибели 14 тыс. человек

Как минимум 14 тыс. человек могли погибнуть в Европе из-за последствий экстремальной жары, которая наблюдалась во второй половине июня, сообщает Politico. Оценка издания основана на предварительных данных об избыточной смертности в шести наиболее пострадавших странах — Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах, Испании и Великобритании.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировали в Германии — около 6,8 тыс., а в Нидерландах и Испании, по оценке издания, оно составило менее 1 тыс. До этого сводные данные по 27 странам Евросоюза представил Европейский центр мониторинга смертности EuroMOMO. Согласно его оценке, в период с 22 по 28 июня избыточная смертность в ЕС составила 10,6 тыс. человек. Аналитики объяснили разницу в подсчетах тем, что по некоторым странам уже доступны данные за весь период жары — с 18 июня по 1 июля.

При этом в дальнейшем оценки могут быть пересмотрены после получения дополнительной статистики от стран ЕС. Издание отмечает, что показатель избыточной смертности является расчетной оценкой и отражает разницу между фактическим числом смертей и средним показателем за предыдущие годы.

Ранее стало известно, что Франция в начале июля израсходовала более 200 млн кубометров газа из подземных хранилищ на фоне аномальной жары и массового использования кондиционеров. Почти половина газа, поступившего в хранилища, была сразу использована. Из-за высокой температуры воздуха стране приходится расходовать запасы, которые обычно формируются для зимнего периода.