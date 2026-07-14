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14 июля 2026 в 07:22

Европейская страна рискует замерзнуть зимой из-за невероятного потребления

Франция выкачала из газохранилищ более 200 млн кубометров газа в июле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В начале июля Франция выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 млн кубометров газа — зимние запасы приходится тратить уже летом из-за массового использования кондиционеров во время аномальной жары, выяснило РИА Новости. С 1 по 10 июля французы закачали в хранилища 367,9 млн кубометров газа, однако за тот же период выкачали обратно 211,5 млн кубометров. Таким образом, почти половина закачиваемого топлива немедленно изымается из резервов.

Зафиксированный объем выкачки стал максимальным за 10-дневный период с конца марта — начала апреля (с 26 марта по 4 апреля), когда в стране еще продолжался отопительный сезон. При этом темпы закачки газа в подземные хранилища Франции в начале июля оказались минимальными за всю историю наблюдений для этого времени года. С 1 по 10 июля общий объем запасов вырос лишь на 0,14%, тогда как в аналогичный период 2025 года прирост составил 0,29% — почти вдвое больше.

Аналитики объяснили, что причиной вынужденного расходования зимних резервов служит аномальная жара: французы массово включают кондиционеры, потребление электроэнергии резко возрастает, газовые электростанции наращивают выработку и нуждаются в дополнительном топливе. Поскольку собственной добычи и импортных поставок газа для покрытия возросшего спроса недостаточно, Франция вынуждена прибегать к дополнительному отбору газа из подземных хранилищ.

Ранее французская энергетическая компания EDF приостановила работу трех ядерных реакторов из-за аномальной жары, установившейся в стране. Решение было принято для соблюдения экологических требований, регулирующих сброс воды в реки Гаронна, Рона и Мез. Так, были остановлены реактор №2 на АЭС «Гольфеш» на реке Гаронна, реактор №3 на АЭС «Бюже» на реке Рона и реактор №2 на АЭС «Шо» на реке Мез.

Европа
Франция
газ
отопительный сезон
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