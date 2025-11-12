Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:17

Холодные батареи в сезон отопления: как вернуть тепло в квартиру без вызова сантехника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С началом отопительного сезона многие сталкиваются с парадоксом — батареи вроде бы теплые, а в комнатах все равно прохладно. Оказывается, существуют простые хитрости, которые кардинально меняют ситуацию. Они помогают значительно повысить эффективность ваших радиаторов без серьезных затрат и сложных манипуляций.

Первым делом стоит обратить внимание на чистоту батарей. За годы эксплуатации между секциями скапливается пыль, которая создает своеобразную теплоизоляцию и может снижать теплоотдачу на четверть. Справиться с этим поможет обычный фен, которым нужно тщательно продуть все труднодоступные места радиатора.

Следующая проблема — холодная стена за батареей, особенно в панельных домах. На эту поверхность можно закрепить специальный отражающий экран из фольгированного материала, который будет направлять тепло внутрь комнаты, а не греть улицу.

И наконец, для равномерного распределения теплого воздуха по всему помещению можно использовать компактный вентилятор, установленный напротив радиатора. Он создаст необходимую циркуляцию, чтобы прогретый воздух не застаивался под потолком, а распространялся по всей комнате. Эти несложные приемы действительно работают и помогают создать комфортную атмосферу в доме.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером, а утром лишь смыть её водой.

