24 декабря 2025 в 17:05

Психолог объяснила, с чем связано желание тратить деньги

Психолог Селезнева: зачастую причиной трат становятся маркетинговые уловки

Причиной трат нередко становятся маркетинговые уловки, рассказала Lady.Pravda.Ru психолог Вероника Селезнева. Она отметила, что на желание потратить деньги также влияет психологическое состояние.

Часто мы покупаем вещи, чтобы заполнить внутреннюю пустоту или компенсировать отсутствие личной жизни. Это называется «розничной терапией». Но она дает лишь краткий миг радости, за которым следует финансовое похмелье, — рассказала Селезнева.

Психолог отметила, что перед покупкой очередной вещи нужно дать себе двое суток на обдумывание покупки, чтобы не попасться на «выгодные» скидки или обман собственного мозга. Также она посоветовала попробовать бесплатные способы получения дофамина: прогулки, рисование или общение.

Ранее финансовый эксперт Анна Хуруджи рассказала, что планирование бюджета позволит избежать импульсивных трат после получения зарплаты. Она посоветовала заранее определять обязательные расходы и откладывать минимум 10% средств на непредвиденные обстоятельства.

