27 февраля 2026 в 17:01

Банк России сообщил о падении резервов

Международные резервы России сократились до $797,2 млрд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На 20 февраля 2026 года объем международных резервов Российской Федерации составил $797,2 млрд, следует из данных ЦБ. Это на $8,9 млрд (686,3 млрд рублей) меньше, чем неделей ранее.

Согласно данным Банка России, на 13 февраля резервы находились на отметке $806,1 млрд. Причины снижения пока не уточняются.

Тем временем инвестор Егор Федосов рассказал, что правительство рассматривает вопрос о снижении пороговой цены на нефть в рамках бюджетного правила. По его мнению, это решение может привести к ослаблению рубля до 100 рублей за доллар в ближайшее время и до 150 рублей в перспективе двух лет.

До этого профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что снижению инфляции к целевому значению Центробанка России в 4% мешает увеличенная ключевая ставка. Экономист уточнил, что на значении сказывается и повышение НДС.

Ранее представители Центрального банка России сообщили, что уверенность в возможности и дальше снижать ключевую ставку на предстоящих заседаниях возросла. При этом участники обсуждения не исключили, что возвращение инфляции к цели в 2027 году может потребовать более высокой ставки.

Банк России
резервы
валюта
финансы
