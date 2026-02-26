Экономист объяснил, что мешает снижению инфляции до 4%

Снижению инфляции к целевому значению Центробанка России в 4% мешает увеличенная ключевая ставка, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. В эфире Радио «Комсомольская правда» экономист уточнил, что на значении сказывается и повышение НДС.

До тех целей, которые себе Центральный банк ставит каждый раз, — 4% — еще далековато. В начале года на уровень инфляции продолжают влиять два фактора. Первый фактор, который уровень инфляции должен отработать, это повышение НДС. Соответственно, к середине года сыграет роль и рост тарифов на ЖКХ, — пояснил Сафонов.

Он обратил внимание, что все эти факторы могут указывать на сохранение инфляции в пределах 5-6%. По словам экономиста, остается только наблюдать за тем, как будут развиваться события.

Ранее представители Центрального банка России сообщили, что уверенность в возможности и дальше снижать ключевую ставку на предстоящих заседаниях возросла. При этом участники обсуждения не исключили, что возвращение инфляции к цели в 2027 году может потребовать более высокой ставки.