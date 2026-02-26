Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:50

Дело против матери убитого мальчика из Петербурга отменили

Постановление о возбуждении уголовного дела против матери убитого девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, касающееся неисполнения женщиной родительских обязанностей, отменили, написал в Telegram-канале адвокат Никита Сорокин. Он представляет интересы семьи ребенка в суде. По словам Сорокина, соответствующее решение приняла городская прокуратура.

Сегодня прокуратура приняла решение об отмене решения о возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Тифитулиной по 156-й, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что 33-летней матери девятилетнего ребенка из Петербурга вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Верхняя планка наказания, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса, предусматривает до трех лет лишения свободы.

Похороны девятилетнего Паши прошли в Санкт-Петербурге 11 февраля. На церемонии мать бросилась к гробу сына, пока крышка еще была открыта. Бабушка Паши пыталась привести дочь в себя, похлопывая ее по щекам, но окончательно успокоить женщину удалось только мужу.

Санкт-Петербург
родители
дети
погибшие
уголовные дела
