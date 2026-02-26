Зимняя Олимпиада — 2026
В Бразилии по улицам поплыли гробы

В Бразилии после наводнения по улицам поплыли гробы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мощные дожди, обрушившиеся на бразильский штат Минас-Жерайс, привели к необычному последствию — по затопленным улицам города Уба поплыли гробы, сообщает портал G1. Вода затопила в том числе местное похоронное бюро и унесла несколько гробов со склада.

Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя, — говорится в публикации.

Из-за стихийного бедствия в штате введен режим чрезвычайной ситуации. Наводнения и оползни привели к разрушениям и гибели людей — число жертв достигло 48 человек.

Ранее власти Бали ввели наивысший уровень погодной опасности из-за затяжных ливней, вызвавших наводнения и оползни. Синоптики продлили действие экстремальных осадков до 26 февраля, предупредив об усилении ветра и высоких волнах в южной акватории. Спасательные службы призвали жителей и туристов к предельной осторожности.

До этого шторм «Чандра» затопил десятки домов в Ирландии, особенно пострадали Дублин и восточные графства. Из-за ливней, превысивших половину месячной нормы, с перебоями работал транспорт. Эксперты указали на неготовность инфраструктуры к удару стихии.

