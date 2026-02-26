В Бразилии по улицам поплыли гробы

Мощные дожди, обрушившиеся на бразильский штат Минас-Жерайс, привели к необычному последствию — по затопленным улицам города Уба поплыли гробы, сообщает портал G1. Вода затопила в том числе местное похоронное бюро и унесла несколько гробов со склада.

Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя, — говорится в публикации.

Из-за стихийного бедствия в штате введен режим чрезвычайной ситуации. Наводнения и оползни привели к разрушениям и гибели людей — число жертв достигло 48 человек.

