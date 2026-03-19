19 марта 2026 в 12:29

Муфтий раскрыл, когда начинается Ураза-байрам

Муфтий Аббясов: праздничные мероприятия на Ураза-байрам пройдут 20 марта

Рушан Аббясов Фото: Мария Девахина/РИА Новости
В России мусульманский праздник Ураза-байрам начинается с заходом солнца 19 марта, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов. По его словам, основные праздничные мероприятия пройдут уже 20 марта.

Согласно мусульманской традиции, Уразу-байрам встречают с заходом солнца последнего дня месяца Рамадан. Получается, в этом году это 19 марта, с заходом солнца наступает месяц Шавваль, — пояснил Аббясов.

Согласно традиции, через 40 минут после восхода солнца верующие собираются на коллективную праздничную молитву. В Москве и Подмосковье 20 марта в семь утра в мечетях и на специальных площадках муфтии и имамы произнесут праздничные проповеди, после чего состоится коллективная молитва. Вся церемония займет от 40 минут до часа.

Как отметил представитель ДУМ РФ, после молитвы мусульмане обычно посещают кладбища либо отправляются домой праздновать. Поскольку Ураза-байрам в этом году выпадает на пятницу, которая является рабочим днем, многие верующие продолжат празднование в субботу и воскресенье в кругу семьи. Принято приглашать к столу родственников, друзей, знакомых и соседей, заключил Аббясов.

Ранее российские муфтии заявили, что мусульманам не стоит совершать намазы в местах большого скопления людей, чтобы не создавать неудобств окружающим. Они подчеркнули, что молитву лучше проводить в предназначенных для этого пространствах.

