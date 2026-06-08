Украинский президент Владимир Зеленский рассорил Украину с ее западными спонсорами, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, причиной тому послужили «фашистские замашки» главы республики.

Фашистские замашки Зеленского порвали красные линии даже для его западных спонсоров. Укрофюрер возвел поклонение нацизму и неонацизм в идеологию правящего режима на Украине. Чествование и героизация бандеровцев, гитлеровских прихвостней стала новой украинской «историей» на фоне тотальной русофобии, отмены празднования Дня Победы и сноса памятников, в том числе Екатерине II и Александру Пушкину. Какие герои, такая сегодня и Украина, — сказал Слуцкий.

По его мнению, Зеленский «деградировал под воздействием запрещенных веществ» как морально, так и интеллектуально. Из-за этого он не понимает, как некоторые из его шагов — в том числе героизация украинских нацистов — будут восприняты партнерами Украины за рубежом, убежден депутат.

Для Польши перезахоронение с почестями фашистских преступников, активных участников холокоста и еврейских погромов оказалось историческим «плевком в лицо». До такой степени, что даже в правящих кругах решили поставить вопрос о лишении Зеленского польских госнаград, — заметил собеседник.

Ранее Зеленский изменил обычный маршрут своих авиаперелетов в европейские страны на фоне дипломатического скандала между Варшавой и Киевом, связанного с чествованием украинских нацистов времен Второй мировой войны. Теперь украинский президент предпочитает летать через территорию Молдавии, а не через Польшу.