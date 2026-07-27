Два ребенка погибли при столкновении легкового авто с автобусом в Крыму

Два ребенка погибли при столкновении легкового авто с автобусом в Крыму Водитель и два ребенка погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Крыму

На трассе Симферополь — Евпатория в Сакском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, сообщили в пресс-службе МВД республики. Погибли водитель машины и двое несовершеннолетних, еще один ребенок получил травмы, отметили в ведомстве.

По предварительным данным, около 17:20 на автодороге Симферополь — Евпатория вблизи села Орехово Сакского района водитель автомобиля «Лада Гранта» 1963 года рождения по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Паз Вектор», следовавшим по маршруту Саки — Геройское. В результате ДТП водитель и 2 несовершеннолетних пассажира 2010 и 2017 годов рождения автомобиля «Лада Гранта» смертельно травмированы. Еще один несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля 2022 года рождения доставлен в медучреждение, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент аварии в автобусе находились около 20 человек. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи. Еще трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Вечером 26 июля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля. По предварительным данным полиции, 42-летний мужчина превысил допустимую скорость движения.