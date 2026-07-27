Жесткая авария в Сочи унесла жизни троих детей Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Сочи

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю в МАКСе. Вечером 26 июля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля.

В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: пяти, 10 и 13 лет, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным полиции, 42-летний мужчина за рулем автомобиля существенно превысил допустимую скорость движения. В результате тяжелейшего столкновения еще трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были срочно доставлены в больницу. По факту смертельной аварии сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.