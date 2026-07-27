Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 10:55

Жесткая авария в Сочи унесла жизни троих детей

Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Сочи

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю в МАКСе. Вечером 26 июля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля.

В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: пяти, 10 и 13 лет, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным полиции, 42-летний мужчина за рулем автомобиля существенно превысил допустимую скорость движения. В результате тяжелейшего столкновения еще трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были срочно доставлены в больницу. По факту смертельной аварии сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.

Регионы
Сочи
аварии
ДТП
смерти
погибшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о хитрой уловке мошенников при бесконтактной оплате
Володин объявил о завершении интеграции Донбасса и Новороссии
Самая массированная атака БПЛА на Удмуртию: удар ВСУ 27 июля, сколько жертв
В Госдуме рассказали о выполнении посланий президента Федеральному собранию
Baza: Малышева задолжала 2 млн рублей за роскошный особняк в США
В Госдуме ответили, какую пенсию получат уволившиеся пенсионеры
В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»
Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет
Россиянам раскрыли мошенническую схему, связанную с салонами красоты
В Госдуме ответили, как снизить вероятность третьей мировой войны
Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях
Россиян и белорусов в Литве заставят осуждать действия России
В Приморье массово выбрасывается на берег одна из самых ядовитых рыб в мире
Польша усомнилась в реальном стремлении Украины вступить в ЕС
Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке
Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары
В США узнали о трех вариантах Трампа по войне с Ираном
«Не давали ни воды, ни еды»: ВСУ морили голодом 80-летнюю пенсионерку
«Их никто не простит»: Мирошник объяснил, почему ВСУ бьют по детям
На подлете к Москве ликвидировали шесть украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.