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08 июня 2026 в 08:45

Зеленскому пришлось отказаться от одной привычки после скандала с УПА

«Страна.ua»: после скандала с УПА Зеленский полетел в Европу через Молдавию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил привычный маршрут для полетов в Европу после того, как между Киевом и Варшавой разгорелся связанный с УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) скандал, сообщает «Страна.ua». Теперь он летает через Молдавию, а не через Польшу.

Так, чтобы добраться до Лондона, Зеленский воспользовался маршрутом через Кишинев. До этого он почти всегда выезжал за границу через польский город Жешув. Официальных объяснений смены маршрута не поступало.

Ранее вице-маршал польского сейма, лидер правой «Конфедерации» Кшиштоф Босак раскритиковал Зеленского за присвоение центру ВСУ имени «героев УПА». По его словам, после такого необходимо блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить оплату Starlink и выдачу кредитов.

До этого руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления участников УПА. По его словам, большинство поляков оскорблены действиями Зеленского и установкой памятников нацистам, а Туск эту позицию оправдывает.

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