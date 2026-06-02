Вице-маршал сейма Польши потребовал давить на Украину после скандала с УПА Вице-маршал сейма Польши Босак выступил против вступления Украины в ЕС из-за УПА

Необходимо блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить оплату Starlink и выдачу кредитов, заявил вице-маршал польского сейма, лидер правой «Конфедерации» Кшиштоф Босак. Поводом стало присвоение президентом Украины Владимиром Зеленским имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) одной из бригад ВСУ, сообщает RMF24.

Босак призвал власти «оказать реальное давление на Украину» и «перейти к более конкретным жестам». В частности, он потребовал выйти из прежних решений правительства экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого о задолженности в пользу Украины. По его словам, это едва ли не первый случай в истории международных финансов, когда помогающие государства сами берут долги, передают безвозвратную помощь, а бремя погашения кредита ложится на них.

Политик заявил, что сейчас на Украине доминирует презрение к польским политикам, которых считают «слабаками», полагая, что любая провокация не встретит реакции. Он потребовал от Варшавы немедленных ответных шагов.

Ранее польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что у Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина еще не готова стать частью европейской семьи.