Психолог рассказала, как вести себя при манипуляциях начальства Психолог Солопанова: при манипуляциях начальства нужно сохранять спокойствие

При манипуляциях начальства нужно не оправдываться под давлением эмоций, а сохранять спокойствие и четко проговаривать задачи, сроки и критерии результата, посоветовала в беседе с Lenta.ru психолог Ксения Солопанова. Она отметила, что в таких ситуациях важно письменно фиксировать все договоренности и задавать руководству уточняющие вопросы.

Не каждый строгий руководитель является манипулятором. Иногда это связано с высокой нагрузкой, отсутствием управленческих навыков или жесткой корпоративной культурой. Самое важное в любом рабочем конфликте сохранять опору и не связывать собственную ценность исключительно с мнением коллектива или руководителя. Именно потеря внутренней устойчивости делает человека особенно уязвимым перед манипуляциями и токсичной атмосферой, — порекомендовала Солопанова.

Она уточнила, что в ходе манипуляций руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, чередование похвалы и критики. Кроме того, иногда они напрямую давят авторитетом или создают у сотрудника ощущение, что он все время недостаточно хорош.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что при угрозе увольнения сотруднику нужно продемонстрировать руководству инициативность, вовлеченность в работу и результативность. Она призвала не поддаваться эмоциям, избегать конфликтов и добросовестно выполнять все свои обязанности.