IT-эксперт назвал риски виртуальных примерочных

Виртуальные примерочные могут собирать биометрические данные, рассказал «Газете.Ru» эксперт в области информационных технологий и информационной безопасности Алексей Миронов. Он отметил, что такую информацию нельзя заменить при утечке.

Биометрию часто сравнивают с ключом, который нельзя перевыпустить. Если хакеры украли ваш пароль, вы его меняете. Но с украденным лицом или 3D-моделью вы уже ничего не сделаете. Оно у вас на всю жизнь. Риск выше, если фото и замеры обрабатываются не на самом смартфоне, а уходят в облако или на сервер компании, — рассказал Миронов.

IT-эксперт подчеркнул, что злоумышленники могут связать биометрию с адресом доставки, платежными данными и историей покупок. Он посоветовал перед использованием примерочной проверять разрешения приложения.

