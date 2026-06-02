«Эта бесовщина»: Мизулина попросила проверить интервью Собчак с Синяком

Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что попросила МВД проверить интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Она обратила внимание, что беседа вышла 1 июня — в День защиты детей.

Ознакомилась с видео. Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что? — написала Мизулина.

Ранее Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении центральной универсальной библиотеки имени Некрасова за пропаганду ЛГБТ-отношений. Протокол был зарегистрирован в инстанции 4 мая.

Кроме того, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей ООО «Рестим Медиа» (речь идет о правообладателе Wink).

