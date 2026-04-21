«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти Мизулина заявила, что из-за угроз почти четыре года живет взаперти

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась, что из-за постоянных угроз с Украины живет взаперти. В своем Telegram-канале она призналась, что без охраны она и ее муж, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), никуда не выходят.

Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти. Любой мой выход даже на улицу, не то что на мероприятие, требует определенных мер и согласований. Я сама себе не принадлежу. <...> Моя жизнь уже давно как триллер, — заявила она.

Она отметила, что понимает, почему наличие охраны вызывает разговоры. Однако, по ее словам, каждому, кто обсуждает эту тему, она пожелала бы хоть на день оказаться на ее месте и лично прочувствовать, каково это — когда ей публично угрожают украинские террористы, когда у дверей работы ее поджидают выходцы с Украины с непонятными коробками, а на 9 Мая пытаются присылать «подарки» якобы от Министерства обороны. Она добавила, что это лишь малая часть происходящего.

Ранее Мизулина предупредила о новой схеме мошенничества, нацеленной на подростков. Злоумышленники, по ее словам, знакомятся со своими жертвами в соцсетях, просят прислать геолокацию, а затем запугивают якобы «ударами» БПЛА по точке и под видом силовиков требуют перевести деньги.