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03 июня 2026 в 01:39

Многодетным семьям в России хотят подарить приятный бонус к отпуску

В Общественной палате предложили отменить турналог для многодетных из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многодетные семьи в России могут освободить от уплаты туристического налога, передает ТАСС. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В качестве поддержки многодетных семей стоит отменить туристический налог для этой категории россиян. Данное решение подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха, а также поспособствует развитию внутреннего туризма, — заявил Рыбальченко.

По мнению председателя ОП, туристический налог нельзя назвать серьезной финансовой нагрузкой, однако его отмена имела бы символическое значение. Он также отметил, что такая мера позволила бы семьям с детьми немного сократить расходы на отдых.

Ранее заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерина Логачева заявила: многодетным семьям в Москве доступна компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1550 рублей. При наличии пяти и более детей соответствующая выплата увеличивается до 3098 рублей.

Общество
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