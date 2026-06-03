Многодетным семьям в России хотят подарить приятный бонус к отпуску В Общественной палате предложили отменить турналог для многодетных из России

Многодетные семьи в России могут освободить от уплаты туристического налога, передает ТАСС. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В качестве поддержки многодетных семей стоит отменить туристический налог для этой категории россиян. Данное решение подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха, а также поспособствует развитию внутреннего туризма, — заявил Рыбальченко.

По мнению председателя ОП, туристический налог нельзя назвать серьезной финансовой нагрузкой, однако его отмена имела бы символическое значение. Он также отметил, что такая мера позволила бы семьям с детьми немного сократить расходы на отдых.

Ранее заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерина Логачева заявила: многодетным семьям в Москве доступна компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1550 рублей. При наличии пяти и более детей соответствующая выплата увеличивается до 3098 рублей.