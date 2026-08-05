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05 августа 2026 в 09:32

Турэксперт рассказала, как отдыхающим из России избежать ЧП в Таиланде

Турэксперт Ансталь назвала четыре правила безопасности на отдыхе в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российским путешественникам следует соблюдать четыре основных правила безопасности, позволяющих избежать ЧП в Таиланде, заметила в беседе с NEWS.ru турэкперт Наталия Ансталь. Специалист рекомендовала отдыхающим проявлять осторожность в общении с местными жителями.

В Таиланде встречаются карманники на байках. Они грабят туристов, выхватывая у них сумки из рук или с плеча. По этой причине не стоит подходить к обочине дороги или брать с собой рюкзак. Кроме того, лучше взять такси и не ходить пешком, — посоветовала турэксперт.

По ее словам, отдыхающим не рекомендуется покупать экскурсии у первого встречного зазывалы на улице. Для их заказа лучше использовать онлайн-сервисы. Всегда следует просить у продавцов квитанции и ваучеры, где указан телефон организатора мероприятия и прописана программа.

В худшем случае вы потеряете деньги, и к вам не приедет трансфер, — подчеркнула Ансталь.

Эксперт также отметила, что для купания необходимо выбирать пляж, оборудованный спасательными вышками. На берегу нужно обращать внимание на флаги. Красный означает, что купаться запрещено, желтый — разрешено, но с осторожностью. Зеленый и голубой — можно плавать.

В Таиланде очень опасное отбойное течение, когда сильный поток воды от берега может унести человека в море. Не стоит плыть против него, так как это отнимает очень много сил, — сказала она.

Для аренды байка требуются права категории А и международное водительское удостоверение (выдается в ГАИ), подчеркнула Ансталь.

Если вы нелегально возьмете транспортное средство, то можете получить штраф от полиции в размере от 500 до 1000 батов (до 2500 рублей. — NEWS.ru). К тому же любая медицинская страховка будет аннулирована. Если произойдет ДТП, то вы будете самостоятельно оплачивать лечение, — добавила собеседница.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян рассказал, что если отбойное течение уносит человека в открытое море. При этом му не нужно бороться, поскольку это бесполезно и может привести к смерти. Лучшая стратегия в этой ситуации — лечь на спину и ждать помощи спасателей.

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