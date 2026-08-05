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05 августа 2026 в 10:02

Прошедший июль побил вековой температурный рекорд в России

Гидрометцентр: прошедший июль побил температурные рекорды 2010-го и 2024 годов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Прошедший июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1891 года, сообщили в Гидрометцентре. Средняя температура по стране превысила предыдущие рекордные показатели, которые фиксировались в 2010-м и 2024 годах.

Этот результат достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах, — говорится в заявлении.

Среднемесячные показатели температуры воздуха в указанных регионах превысили климатическую норму на 2–3 градуса и более. Наиболее существенное отклонение зафиксировано в Тюменской области, где температура оказалась выше нормы на 4 градуса.

При этом в европейской части страны погодные условия сложились иначе: здесь июль выдался прохладным, а местами среднемесячная температура опускалась ниже нормы на градус и более. Таким образом, общероссийский рекорд был обеспечен исключительно за счет азиатской территории.

Глобальная картина также демонстрирует экстремальные значения. Средняя температура воздуха в Северном полушарии в июле достигла абсолютного максимума, обновив прежнее рекордное значение 2024 года. Помимо России, прошедший июль стал рекордно жарким для США, а в Китае и Северной Африке занял вторую строчку в истории наблюдений. В странах Европы и Центральной Азии также фиксировались экстремально высокие температуры, где аномалии среднемесячных значений достигали 2–4 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что в конце следующей недели Москву накроет новая волна жары. По ее словам, в пятницу, 14 августа, столбики термометров могут показать до 30 градусов тепла.

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