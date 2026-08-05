«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена В Малайзии нашли тело китайского бизнесмена со связанными руками и ногами

Китайского бизнесмена, который перестал выходить на связь 29 июля, нашли мертвым в Малайзии в реке неподалеку от города Джохор-Бару, передает газета Sin Chew Daily. Предположительно, речь идет об известном предпринимателе Лю Кайсяне. Последний раз его видели в торговом центре.

Его руки и ноги были, по всей видимости, связаны, а тело запутано в рыболовной сети, — отметил источник издания.

Полиция задержала трех местных жителей в возрасте от 26 до 40 лет. У двоих из них есть предыдущие судимости. Все трое заключены под стражу на семь дней по обвинению в убийстве. Правоохранители рассматривают версию о финансовых долгах как возможном мотиве, однако окончательных выводов пока нет.

Ранее сообщалось, что в американском штате Индиана 32-летнюю женщину подозревают в жестоком убийстве своего 58-летнего отца. У погибшего были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Его грудная клетка была вскрыта, а сердце лежало на животе.

До этого в индийском штате Карнатака местный житель жестоко убил молотком свою жену и семимесячную дочь. В семье на протяжении долгого времени регулярно происходили бытовые конфликты.