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05 августа 2026 в 11:31

Собянин раскрыл, как инвестиции в Москву работают на всю Россию

Собянин: инвестиции в экономику Москвы положительно влияют на регионы России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Каждые два рубля инвестиций в экономику Москвы притягивают рубль в развитие предприятий в российских регионах, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. По его словам, которые передает ИС «Вести», чем больше московская экономика, тем сильнее она повлияет на экономику других субъектов страны.

Каждые два рубля вложения в инвестиции в экономику города — рубль еще сразу же, одномоментно вкладывается в развитие региональных предприятий, организаций и так далее, — отметил Собянин.

Он пояснил, что Москва тесно взаимодействует с другими субъектами РФ. Так, промышленность, строительство и сфера услуг города работают в кооперации с десятками и сотнями предприятий по всей стране, создавая дополнительные рабочие места, резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что первая линия высокоскоростной железнодорожной магистрали свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, где проживают около 40 млн человек. Мэр уточнил, что проект ВСМ не ограничится одним направлением. В дальнейшем магистраль планируется развивать в сторону Нижнего Новгорода и Казани.

Москва
Россия
Экономика
Сергей Собянин
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