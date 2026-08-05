Новак дал новое поручение по топливу

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по топливному рынку поручил федеральным ведомствам, региональным властям и компаниям продолжить взаимодействие для мониторинга цен и обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов потребителям, сообщил кабмин. Особое внимание уделили топливоснабжению сельхозпроизводителей и северному завозу.

Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли. В рамках северного завоза осуществляется транспортировка топлива в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, — сказал он.

Ранее в пресс-службе «Газпромнефти» сообщили, что компания полностью сняла все лимиты на реализацию топлива на своих АЗС в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 субъектах РФ. Теперь покупатели могут без ограничений заправлять транспорт и канистры, а также расплачиваться по факту получения услуги.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждения операторам заправочных станций в нескольких российских регионах, включая Алтай, Красноярский край, Брянскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Херсонскую области и ЯНАО. Ведомство продолжает следить за ценообразованием на бензин и дизельное топливо.