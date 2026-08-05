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05 августа 2026 в 12:53

Эксперт раскрыл правду о выборе арбузов

Фермер Лесничин: сухой хвостик у арбуза не является признаком спелости

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сухой хвостик, вопреки распространенному мнению, говорит лишь о том, что арбуз сорвали более трех суток назад, а зеленый — о свежести, но не о сахаристости, рассказал NEWS.ru председатель Ассоциации «Народный фермер» Астраханской области Степан Лесничин. Что касается знаменитого желтого пятна, то оно появляется далеко не у всех сортов, уточнил эксперт.

Есть арбузы, которые желтое пятно в принципе не образуют. Или место, где он лежит, будет более светлым. Яркое-желтое пятно — это особенность некоторых сортов. Если есть ярко-желтое пятно, он будет, скорее всего, спелый либо переспелый. В данном случае спелый будет иметь звонкий звук, а переспелый — глухой. Но вот если он недоспелый, то по звуку вы никак это не определите, — сказал Лесничин.

Ранее кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов заявил журналистам, что не стоит есть незрелые арбузы при синдроме раздраженного кишечника и колите. Специалист подчеркнул, что при данных заболеваниях продукт спровоцирует болевой приступ и обострение метеоризма. По словам врача, здоровый человек может столкнуться с дискомфортом — вздутием, урчанием в животе и осмотической диареей.

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