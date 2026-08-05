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05 августа 2026 в 13:48

Пособника иностранных спецслужб задержали в российском регионе

Мужчину задержали в Пермском крае за передачу снимков НПЗ иностранным службам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчину задержали в Пермском крае за фотографирование объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности и передачу кадров за рубеж, пишет РИА Новости со ссылкой на местное управление ФСБ. По сведениям силовиков, подозревамый осуществлял задание спецслужб противника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, — говорится в сообщении.

Следствие считает, что мужчина связался с иностранными спецслужбами через Telegram. Задержанный сфотографировал объекты для противника и переслал ему кадры.

Ранее москвича принуждали поджечь якобы «проукраинскую» автозаправку. Злоумышленники связались с мужчиной через сервис «Дайвинчик / Leo».

Кроме этого, в Крыму задержали двух человек. По имеющимся сведениям, один из них передал украинским спецслужбам сведения о местоположении ПВО на полуострове. С его слов, он послал данные подруге, которая раньше жила на полуострове.

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