Пособника иностранных спецслужб задержали в российском регионе Мужчину задержали в Пермском крае за передачу снимков НПЗ иностранным службам

Мужчину задержали в Пермском крае за фотографирование объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности и передачу кадров за рубеж, пишет РИА Новости со ссылкой на местное управление ФСБ. По сведениям силовиков, подозревамый осуществлял задание спецслужб противника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, — говорится в сообщении.

Следствие считает, что мужчина связался с иностранными спецслужбами через Telegram. Задержанный сфотографировал объекты для противника и переслал ему кадры.

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Кроме этого, в Крыму задержали двух человек. По имеющимся сведениям, один из них передал украинским спецслужбам сведения о местоположении ПВО на полуострове. С его слов, он послал данные подруге, которая раньше жила на полуострове.