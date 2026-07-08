Россиянин раскрыл своей знакомой местоположение ПВО и был задержан ФСБ ФСБ: задержанный в Крыму россиянин раскрыл Киеву местоположение ПВО

Один из двух задержанных в Крыму россиян передал Киеву сведения о местоположении ПВО на полуострове, сообщает пресс-служба ФСБ. По словам мужчины, он начал общаться в мессенджере Telegram со своей знакомой, которая раньше жила в Крыму, и все рассказал ей.

Она оказалась украинской военнослужащей. Во время общения она спросила, где и сколько ПВО у нас находится. Я ей сказал примерное местоположение, — сообщил задержанный.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму двух россиян, которые собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации по заданию украинских спецслужб. Также злоумышленники фиксировали последствия ударов ВСУ.

Также сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 46-летнего гражданина России, собиравшего данные для спецслужб Украины. Мужчина фиксировал координаты подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).