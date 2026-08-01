Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате

Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате Военнослужащий покончил с собой в военкомате Львовской области Украины

Военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска Львовской области Украины, сообщил Львовской областной военкомат. Тело нашли в служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата.

В служебном помещении первого отдела Яворовского военкомата в городе Мостиска было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни... Предварительная квалификация события — самоубийство, — говорится в сообщении.

В публикации не уточняется, был ли погибший сотрудником военкомата или мобилизованным. Остальная информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали рэпера Андрея Посысаева, более известного как Зипуля и автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу». По его информации, музыкант прошел военно-врачебную комиссию всего за пять минут.

До этого военком на ходу выкинул водителя из фуры в Волынской области Украины. Тот протаранил несколько легковушек в попытке избежать мобилизации.

Также сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровске выстрелили в женщину во время мобилизации. Другой сотрудник ТЦК переехал ей ногу.