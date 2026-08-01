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01 августа 2026 в 16:03

Суд в Таиланде оставил под стражей подозреваемых в убийстве россиян

Суд Паттайи отказал в залоге подозреваемым в убийстве россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Провинциальный суд Паттайи отказал в освобождении под залог четырем подозреваемым в убийстве двух россиян и тайской семьи из трех человек, сообщает газета Thairath. По данным издания, следователи доставили фигурантов в суд для оформления ордеров на арест и дальнейшего помещения под стражу. Двое основных подозреваемых — 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин — проходят по делу об убийстве российских граждан.

Также они вместе с еще двумя фигурантами являются обвиняемыми по отдельному делу об убийстве и сокрытии тел трех членов тайской семьи. Суд принял решение не освобождать подозреваемых под залог из-за тяжести преступлений, строгости возможного наказания и риска их побега. После заседания фигурантов отправили в следственный изолятор.

Ранее премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемые не получат права на временное освобождение под залог. Премьер также сообщил, что следствие создаст специальные группы для проверки всех элементов доказательной базы, включая улики и показания свидетелей.

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